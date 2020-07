The Walk: il film da vedere e commentare insieme venerdì 3 luglio con SimulWatch

News Cinema

Era il 1974 quando un equilibrista francese camminava su un cavo sospeso tra le Torri Gemelle di New York e il film The Walk racconta proprio questa storia. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 3 luglio alle 22.

La visione condivisa di venerdì 3 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film che porta al cinema la vera impresa del funambolo francese Philippe Petit. The Walk racconta la folle ed estremamente pericolosa idea che l'artista ha avuto nel 1974 quando ha voluto tirare un cavo tra i tetti delle Torri Gemelle di New York e camminarci sopra.

The Walk è diretto dal regista premio Oscar Robert Zemeckis ed è interpretato da Joseph Gordon-Levitt nel ruolo di Petit, una parte per la quale ha imparato a migliorare il suo francese e a essere credibile recitando con l'accento parigino. L'appuntamento per vedere tutti insieme The Walk e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 3 luglio alle 22.

Se fosse terminata diversamente l'avventura di Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt), oggi avremmo un film diverso. Invece quell'incredibile follia gli è valsa la fama eterna: passeggiare su un cavo d’acciaio sospeso tra le Twin Towers del World Trade Center. Il film inizia nella Francia degli anni ’70, con il giovane Philippe che si aggrappa con forza alla passione per i giochi circensi, schivando con determinazione le proteste dei genitori. Feritosi alla bocca durante un'esibizione, Philippe si reca nello studio dentistico che gli dà l’idea per un’impresa senza precedenti, tanto rischiosa quanto memorabile. Accompagnato dai suoi amici e dalla fidanzata Annie (Charlotte Le Bon), anche lei artista di strada, l’equilibrista si reca a New York per pianificare tutto nel minimo dettaglio e non lasciare nulla al caso.



