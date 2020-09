The Void - Il vuoto: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 9 settembre con SimulWatch

News Cinema

Nel 2016 un horror canadese intitolato The Void - Il vuoto non è passato inosservato. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 9 settembre alle 22:30.

La visione condivisa di mercoledì 9 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è uno spaventoso horror di produzione canadese. Uscito al cinema nel 2016, The Void - Il vuoto è diretto a quattro mani da Jeremy Gillespie e Steven Kostanski. Il film è stato apprezzato dai cultori del genere horror. I registi, nonché autori della sceneggiatura, lasciano emergere i punti di riferimento con cui sono cresciuti, tra cui John Carpenter e in particolare il suo Il signore del male del 1987. Fanno parte del cast gli attori Ellen Wong, Kathleen Munroe, Kenneth Welsh, Stephanie Belding, Aaron Poole, Art Hindle e Evan Stern. L'appuntamento per vedere tutti insieme The Void - Il vuoto e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 9 settembre alle 22:30.

La storia di The Void - Il vuoto inizia con lo sceriffo Daniel Carter impegnato in un giro di pattuglia, quando si imbatte in un ragazzo coperto di sangue con evidenti segni di psicosi post-traumatici. L'uomo lo porta immediatamente nell'ospedale in cui lavora la sua ex moglie Allison Fraser. Qui, l'infermiera Beverly perde la lucidità e uccide un paziente per poi sparare a Daniel. Lo sceriffo sviene e ha una terribile visione mentre i presenti sono costretti a sparare per fermare la sete di sangue dell'infermiera. Nel frattempo il ragazzo soccorso, James, diventa il sospettato numero uno dall'agente Mitchell che sta indagando su inquietanti macchie di sangue nel bosco.



