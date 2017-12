The Void - Il vuoto: Clip italiana in esclusiva del film horror, nei cinema dal 7 dicembre

Metti che sei uno sceriffo in servizio notturno in qualche remoto stato americano.

Metti che da un bosco sbuca un tizio messo malissimo, lo carichi in macchina e lo porti all'ospedale più vicino, mezzo smantellato causa trasloco, e con dentro un pugno di persone.

Metti che poi iniziano a succedere cose stranissime, tipo che si manifestano creature che sembrano sbucate da La cosa, che fuori dalle porte, nel buio, sbucano figure incappucciate e armate di coltelli, e che mentre cerchi di capire cosa stai succedendo arrivano lì dove sei tu un energumeno armato di fucile e voglioso di dar fuoco a tutto e un ragazzo che non parla.

Inquietante, non è vero?

Fortunatamente è solo un film, The Void - Il vuoto, horror indie a basso budget ma alta efficacia, che arriva nelle sale italiane il 7 dicembre grazie a 102 Distribution.

Un film che poi racconta molto altro, ma che è comunque carico di tensione, come ci racconta questa clip italiana eslcusiva dal titolo "C'è qualcosa che li ha attirati fin qui" e che è perfettamente consequenziale all'incipit che vi abbiamo raccontato.