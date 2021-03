The Virtuoso: Anthony Hopkins come Don Vito Corleone nel trailer del noir

News Cinema

Anthony Hopkins è il pericoloso e minaccioso protagonista di un noir dalle atmosfere cupe intitolato The Virtuoso e interpretato anche da Anson Mount e Abbie Cornish. Del film è appena arrivato il trailer.

Comincia con Anthony Hopkins in modalità Vito Corleone, ma con giacca di pelle e occhiali da sole, il trailer di un noir intitolato The Virtuoso in cui l'attore candidato all'Oscar per The Father istruisce un cecchino e sembra governare i fili di una serie di personaggi. Il cecchino in questione ha il volto di Anson Mount (Star Trek: Discovery) e solamente un biglietto con una vaga informazione, e arriverà in una cittadina perseguitato dal suo tragico passato, segnato da un terribile danno collaterale. Nel film non mancano una femme fatale e uno sceriffo corrotto, e la regia è di Nick Stagliano, a cui dobbiamo, fra le altre cose, la commedia Partita col destino.

Gli altri interpreti di The Virtuoso sono Abbie Cornish, Eddie Marsan, David Morse, Richard Brake e Diora Baird. Il film debutterà nelle sale e on demand il 30 aprile, per poi uscire in Blu-ray e DVD il 4 maggio. Per Anthony Hopkins arriva in un periodo particolarmente fruttuoso, nel quale l'attore non solo si gode il successo del sopracitato The Father e aspetta con trepidazione il 25 aprile, data della cerimonia degli Academy Award, ma può anche ricordare con soddisfazione l'esperienza della serie tv Westworld e de I due Papi, altro film che gli ha fruttato la nomination all'Oscar (come miglior attore non protagonista).

Tornando al nostro The Virtuoso, ecco la sinossi ufficiale, seguita dal trailer

Pericolo, inganno e omicidio si abbattono su una sonnacchiosa cittadina di campagna quando un assassino di professione (Anson Mount) accetta un nuovo incarico dal suo enigmatico mentore e capo (Anthony Hopkins). Istruito solo sul luogo e sul tempo e in possesso di un criptico indizio, il cecchino deve identificare la sua misteriosa vittima tra diversi possibili bersagli, fra cui lo sceriffo locale (David Morse). Nel frattempo, un incontro casuale con una fascinosa donna (Abbie Cornish) nella rustica tavola calda di città minaccia di mandare a monte la sua missione.