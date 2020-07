The Vigil: il trailer dell’horror demoniaco ambientato in una comunità di ebrei ortodossi

News Cinema

The Vigil è un agghiacciante horror tutto in una notte che si svolge in un quartiere ebraico ortodosso di Brooklyn ed è prodotto dalla Blumhouse.

La Blumhouse di Jason Blum, che ci ha da poco regalato L'Uomo Invisibile con Elizabeth Moss, punta adesso su un altro horror spaventoso come è giusto che sia un film appartenente a questo genere e in più particolarmente inquietante. Il titolo è The Vigil e l'idea è di farlo uscire nei cinema il 31 luglio, cosa che sembra piuttosto improbabile al momento.

Ambientato durante una lunga e cupa notte nel quartiere chassidico di Brooklyn Borough Park, The Vigil racconta la storia di Yakov (Dave Davis), un ex ebreo ortodosso che ha perso la fede e che non ha nessuna voglia di far ritorno nella comunità religiosa a cui è sempre appartenuto. Quando però il rabbino Reb Shulem avvicina Yakov e gli offre di pagarlo per essere lo shomer (colui che veglia il corpo senza vita di un membro della comunità) per un sopravvissuto all'olocausto morto da poco, l'uomo accetta con riluttanza il lavoro. Poco dopo essere arrivato nella casa dilapidata del morto, Yakov si accorge che c'è qualcosa che davvero non va. La sua non sarà una veglia tranquilla. Di The Vigil è appena uscito il trailer. Dategli un'occhiata: è paurosissimo.

The Vigil: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il regista Keith Thomas esordisce nella regia proprio con The Vigil, che sceglie di parlare degli ebrei ortodossi di Brooklyn proprio come la serie di successo Unorthodox, che però era ambientata nel quartiere di Williamsburg (oltre che a Berlino).