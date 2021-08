The Velvet Underground: il trailer ufficiale del documentario di Todd Haynes sulla band di Lou Reed e John Cale

News Cinema

Presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2021, il documentario sulla leggendaria band simbolo del fervore culturale della New York degli anni Sessanta debutterà in streaming su Apple TV+ il 15 ottobre. Non perdetelo.

Nati sotto il segno di Andy Warhol e più in generale di tutta l'avanguardia artistica che ferveva nella New York degli anni Sessanta, i Velvet Underground sono una delle rock band più note e influenti di tutti i tempi.

Lou Reed e John Cale ne furono i cervelli artistici, Nico la cantante (per un periodo), Sterling Morrison e Maureen Tucker, e poi Doug Yule, gli altri componenti.

Diretto da Todd Haynes, uno che di musica se ne intende, e che aveva già raccontato, a modo suo, il glam e David Bowie in Velvet Goldmine, e Bob Dylan in Io non sono qui, The Velvet Underground è il documentario presentato in prima mondiale, fuori concorso, al Festival di Cannes 2021 che vedrete in streaming su Apple TV+ dal prossimo 15 ottobre e che della band e dei suoi membri racconta le origini, l'humus culturale in cui si sono formati, il successo, l'evoluzione e, infine, la separazione.

Il film, dedicato a Jonas Mekas, è energico, elettrico, con una quantità enorme e una qualità spettacolare di materiali d'archivio, che Haynes ha montato assieme con intelligenza e sensibilità.

Un assaggio del suo lavoro lo potete vedere di seguito, con il trailer ufficiale originale di The Velvet Underground: