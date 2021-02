The Vault: il tesoro di Sir Francis Drake e la Banda di Spagna - Trailer dell'heist movie di Jaume Balagueró

News Cinema

Il regista spagnolo, autore dello spaventoso Rec, è volato a Hollywood per dirigere Famke Janssen, Freddie Highmore, Liam Cunningham e Astrid Berges-Frisbey in un thriller di rapina che debutterà negli USA a marzo,

Uno dei nomi più noti nella new wave dell'horror spagnolo attiva tra la fine degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila, Jaume Balagueró è noto soprattutto per essere stato l'aurore dello spaventoso Rec, film capace di generare ben tre sequel, due dei quali diretti ancora una volta da lui.

Ora Jaume Balagueró cambia genere, affrontando l'heist movie, e lavora per una grande produzione hollywoodiana, pur rimanendo in Spagna a girare: il suo nuovo film si chiama The Vault, e vede protagonisti Famke Janssen, Freddie Highmore, Liam Cunningham e Astrid Berges-Frisbey.

La storia vede Highmore (l'ex bambino di Charlie e la fabbrica di cioccolato) nei panni di un giovane e ambizioso ingegnere neo-laureato che entra a far parte di una banda di esperti rapinatori per rubare il tesoro di Sir Francis Drake custodito nel caveau della Banca di Spagna, la sera in cui la nazionale spagnola sta giocando un'importante match di Coppa del Mondo.

The Vault debutterà negli USA in streaming e in alcune sale selezionate il prossimo 26 marzo.

The Vault: il trailer del film

La trama ufficiale di The Vault

Freddie Highmore (The Good Doctor) e Famke Janssen (X-Men) sono i protagonisti di questo thriller globale e piedo d'azione incentrato su un furto ad altro rischio. Quando un ingegnere (Highmore) viene a sapere di una misteriosa e impenetrabile fortezza nascosta nei sotterranei della Banca di Spagna, si unisce a una banda di esperti rapinatori che stanno pianificando di rubare il leggendario tesoro perduto che vi è contenuto, mentre tutto il paese è distratto dalla finale di Coppa del Mondo che vede impegnata la Spagna. Con migliaia di appassionati di calcio che festeggiano per le strade, e le forze di sicurezza che si stringono attorno a loro, la banda ha solo una manciata di minuti a disposizione per mettere a segno il colpo della vita. Nel cast ci sono anche Astrid Berges-Frisbey (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) e Liam Cunningham (Game of Thrones).