The Vast of Night: il trailer del thriller di fantascienza (con UFO) di Amazon Prime Video

Anni Cinquanta, New Mexico, strani avvistamenti... vi suona familiare? Sarà in streaming dal 13 marzo.

Nel corso di una notte degli anni Cinquanta, in una piccola cittadina del New Mexico, una giovane centralinista e il DJ di una radio locale si trovano entrambi alle prese con strane interferenze e segnali audio misteriosi. Se poco poco siete appassionati di fantascienza, o di UFO, avrete già capito probabilmente a cosa sono dovute queste anomalie. Tutto questo viene raccontato in The Vast of Night, un film Amazon Original che sarà disponibile in streaming dal 13 marzo su Amazon Prime Video< e di cui vi presentiamo il primo trailer:





Non ci sono grandi nomi coinvolti, in The Vast of Night. Il regista è Andrew Patterson, i protagonisti sono Sierra McCormick, Jake Horowitz, Bruce Davis, e Gail Cronauer. Il copione - che è candidato a un Independent Spirit Award per la migliore sceneggiatura d'esordio, è stato scritto da James Montague e Craig W. Sanger. Ma questo non deve far pensare a un film da sottovalutare.

The Vast of Night è stato presentato infatti in numerosi festival (dallo statunitense Slamdance, dove ha vinto il premio del pubblico, fino a Edimburgo, passando per Toronto e la Festa del Cinema di Roma), ed ha ottenuto ovunque molto successo, grazie alla sua capacità di creare e mantenere un'atmosfera che è stata paragonata a quella della serie tv Ai confini della realtà. E, sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il film ha un 88% di valutazioni positive.