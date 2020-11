The United States Vs. Billie Holiday: le prime splendide foto del biopic su Billie Holiday

News Cinema

Arrivano da Vanity Fair le prime fotografie di scena del film biografico intitolato The United States Vs. Billie Holiday che Lee Daniels ha dedicato a Billie Holiday, la voce più sopraffina del blues e del jazz americani.

The United States Vs. Billie Holiday racconta la drammatica esistenza di una delle voci più belle del jazz e del blues americani: quella di Billie Holiday, al secolo Eleanora Fagan o Elinore Harris. A dirigere il biopic, di cui sono state appena pubblicate le prime foto su Vanity Fair, è Lee Daniels, regista di quel Precious che si è aggiudicato, nel 2010, l'Oscar per la migliore attrice protagonista e per la migliore sceneggiatura non originale.

Come quel film, anche questa biografia per immagini ha una forte valenza sociale, perché parlando di discriminazioni, agita la bandiera del Black Lives Matter. Inoltre, allo stesso modo di Precious, ha una protagonista femminile dalla vita infelice e disgraziata. Billie Holiday, infatti, fu costretta a prostituirsi da giovanissima, e successivamente abusò di droghe e alcool, si ammalò di cirrosi epatica e morì a soli 44 anni.

Dalle prime immagini fisse di The United States Vs. Billie Holiday si intuisce la cura che Lee Daniels ha messo nel confezionare un film dalla sontuosa fotografia e dai costumi magnifici. Incredibile è anche la ricostruzione d'epoca. A interpretare Billie è Andra Day, anche lei cantante e qui al suo debutto davanti alla macchina da presa ma non alla sua prima esperienza cinematografica, visto che era lei a cantare "Glory Days" in Cars 3. Al suo fianco ci saranno Trevante Rhodes, Da'Vine Joy Randolph e Garrett Hedlund. Gli Stati Uniti li vedranno in sala - si spera - a partire dal 12 febbraio.