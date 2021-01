The United States vs Billie Holiday: il trailer del film sulla carismatica e tragica cantante

News Cinema

Il film di Lee Daniels The United States vs Billie Holiday, sulla celebre cantante blues e jazz, in lotta contro il razzismo, andrà in streaming in America su Hulu e per l'occasione è stato diffuso il primo trailer.

Carismatica, dalla voce inconfondibile e dalla breve vita (morì nel 1959 a soli 44 anni, col corpo devastato dalla droga): Billie Holliday è tutt'ora una cantante leggendaria del blues e del jazz, i cui dischi sono ancora ascoltati in tutto il mondo. Ben venga dunque il film The United States vs Billie Holliday, il film di Lee Daniels che Hulu ha acquistato in America e che distribuirà in streaming il 26 febbraio, e che racconta un episodio drammatico della sua tormentata vita, come vediamo nel trailer appena diffuso.

Negli anni Quaranta, Holiday finì per la sua figura e per le sue canzoni (in particolare "Strange Fruit") nel mirino dell'America razzista e segregazionista. L'FBI ingaggiò contro di lei una battaglia personale, legando la sua tossicodipendenza a motivi razziali. Questo racconta The United States vs Billie Holiday, scritto dal premio Pulitzer Suzan-Lori Parks.

A interpretare Billie Holiday la cantautrice premio Grammy Andra Day (il cui nome d'arte riecheggia non a caso uno dei nomi con cui fu chiamata la Holiday, Lady Day), che a giudicare dal trailer sembra una scelta perfetta per il ruolo. Nel cast ci sono Trevante Rhodes, Natasha Lyonne, Garrett Hedlund, Miss Lawrence, Rob Morgan, Da’Vine Joy Randolph, Evan Ross, Tyler James Williams, Tone Bell ed Erik LaRay.