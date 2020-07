News Cinema

The Unfamiliar: il trailer del film horror basato sui miti hawaiiani

Federico Gironi di 27 luglio 2020

Interpretato da Jemima West, Christopher Dane, Rebecca Hanssen, Rachel Lin, Harry McMillan-Hunt Director, e diretto da Henk Pretorius, The Unfamiliar è previsto in uscita in digitale negli USA per il prossimo 21 agosto.

The Unfamiliar è un nuovo film horror inglese che è previsto in uscita in VOD e digitale negli Stati Uniti per il prossimo 21 agosto, e di cui è disponibile online un nuovo trailer.

Diretto da Henk Pretorius, che l'ha sceneggiato assieme a Jennifer Nicole Stang, il film racconta la storia di un medico dell'esercito britannico, Elizabeth “Izzy” Cormack, che torna a casa dopo lunghi mesi di missione all'estero e cerca di ritrovare una relazione e un'intimità con la famiglia. Ma Izzy iniza presto a notare strane cose, eventi inspiegabili, e si convince che qualcosa di terribile e maligno abbia preso di mira la sua famiglia, che a suo volta crede invece che quello che Izzy vede è tutto nella sua testa, causato da una sindrome post-traumatica da stress. Per salvare i suoi affetti, Izzy sarà costretta a un viaggio nei luoghi più oscuri delle isole Hawaii, alla ricerca di quello che, nell'antica mitologia locale, può fornirle spiegazioni e salvezza. The Unfamiliar: il trailer del film The Unfamiliar: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Nel cast di The Unfamiliar ci sono Jemima West, Christopher Dane, Rebecca Hanssen, Rachel Lin, Harry McMillan-Hunt. Ecco quello che il regista ha dichiarato riguardo l'originale riferimento alla mitologia hawaiiana fatto nel film: Decodificare la mitologia hawaiiana e il significato di ogni riferimento culturale in The Unfamiliar potrebbe essere paragonato ad assemblare un complesso puzzle; un puzzle composto di piccoli pezzettini che il pubblico deve ritrovare e ai quali deve cercare di dare senso. Le Hawaii sono spesso ritratte come una destinazione ideale per le vacanze, con una popolazione amichevole al servizio del turista. Ma se guardi più da vicino ti accorgi che ci sono una varietà di creature mitologiche, di credenze, e di misteri nascosti nella psiche dei nativi hawaiiani (i Kanaka Maoli). The Unfamiliar esplora alcune di queste creature, combinate con antichi rituali e uno sciamano hawaiiano (Kahuna).

