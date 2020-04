News Cinema

The Unborn: il trailer di un nuovo film horror low budget

Daniela Catelli di 06 aprile 2020

Un horror a basso budget può sempre riservare delle sorprese, ma è improbabile sia il caso di questo The Unborn, che esce in America direttamente in digitale.

Ah, l'affascinante mondo dei B-movie horror, realizzati con budget bassissimi, attori sconosciuti e un'unica location a disposizione! In questa categoria Sam Raimi e Peter Jackson hanno realizzato autentici capolavori, ma sembra altamente improbabile che sia questo il caso del film di cui vi mostriamo il trailer e che si intitola The Unborn, che sarà disponibile su varie piattaforme digitali in America dal primo maggio. Questa la trama, tradotta proprio com'è scritta: Tiffany è una guardia giurata di 25 anni che si precipita al lavoro per discutere una scioccante scoperta col suo ragazzo: è incinta. Quando arriva alla fabbrica di cui è prevista la demolizione, Tiffany inizia il turno di notte con un collega, Joey, segretamente innamorato di lei. Accadono parecchi strani eventi mentre queste due guardie giurate devono accettare la realtà e una misteriosa entità malefica ha dei piani su entrambi. Presto diventa responsabilità solo di Tiffany quella di affrontare il misterioso assalitore e salvare Joey, se stessa e suo figlio non nato. Ehm... e i bambini che giocano con la trottola? E il feto nel contenitore? Va beh, non guardiamo troppo per il sottile. Se mai un giorno passerà su qualche canale italiano, vi ricordiamo che lo sceneggiatore si chiama Danny Matier, il regista Tal Lazar e gli attori Manni L. Perez, Chris Bellant, Clifton Samuels e Brian David Tracy.

di Daniela Catelli Saggista e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità