The Unbearable Weight of Massive Talent: il primo spassoso trailer del film su e con Nicolas Cage!

Promette di essere una commedia davvero sopra le righe, con un grande Nicolas Cage, The Unbearable Weight of Massive Talent, in cui l'attore interpreta una versione di se stesso al fianco di Pedro Pascal. Il trailer red band si presenta benissimo.

Dopo mesi di speculazioni e attesa è arrivato il primo trailer red band di una delle commedie più attese del prossimo anno: parliamo di The Unbearable Weight of Massive Talent, ovvero L'insostenibile peso di un enorme talento, che in America uscirà il 22 aprile e in Italia il 23 giugno, e che ha per protagonista Nicolas Cage nel ruolo di se stesso, più o meno.



The Unbearable Weight of Massive Talent: Il Teaser Trailer Red Band - HD

Già dal trailer si ride di questa parodia che Cage fa di se stesso col senso dell'umorismo che lo contraddistingue e ovviamente col talento che spesso ha sprecato per puri motivi alimentari. Al suo fianco ci sono Pedro Pascal, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen, Neil Patrick Harris e Tiffany Haddish.

La trama di The Unbearable Weight of Massive Talent