The Unbearable Weight of Massive Talent: il nuovo trailer del film dove Nick Cage è Nick Cage all'ennesima potenza

Si è già parlato parecchio di The Unbearable Weight of Massive Talent, il film con Nicolas Cage che promette di andare oltre il metacinema, visto che l'attore interpreta una spassosa versione di se stesso in questa action comedy. Del film è uscito un nuovo trailer.