The Ultimate Playlist of Noise: un ragazzo fa una playlist dei rumori che ama di più nel trailer del film

News Cinema

Keean Johnson e Madeline Brewer sono i protagonisti di un commovente film dal titolo The Ultimate Playlist of Noise di cui è appena uscito il trailer e che racconta una bella storia

Un film che andrebbe certamente visto, soprattutto se si è adolescenti, è il romantico e drammatico The Ultimate Playlist of Noise. La playlist a cui fa riferimento il titolo non è un insieme di canzoni ma di suoni, compresi i rumori che accompagnano la nostra quotidianità. A farla è un ragazzo che, per motivi di salute, rischia di perdere l’udito. La cosa triste è che i suoni sono la più grande passione del nostro protagonista, un ragazzo di nome Marcus che ha il volto di Keean Johnson, che ricordiamo in Alita - L'angelo della battaglia e nella serie Spooksville. Al suo fianco troviamo Madeline Brewer, che rammentiamo in The Handmaid's Tale. La regia è di Bennet Lasseter, che qui debutta in un lungometraggio.

The Ultimate Playlist of Noise arriverà su Hulu il 15 gennaio del 2021, la speranza è che approdi anche su una delle nostre piattaforme. Ecco la sinossi del film seguita dal commovente e appassionante trailer.

The Ultimate Playlist of Noise racconta la storia di Marcus (Keean Johnson), uno studente dell’ultimo anno di liceo ossessionato dai suoni che scopre che un intervento al cervello lo renderà sordo. Così decide di prendere in mano il proprio destino registrando ‘La playlist definitiva dei rumori – una playlist di tutti i suoi soni preferiti. Una volta partito per il suo viaggio, incontra Wendy, una musicista ribelle e affascinante che sta cercando di fuggire a New York in cerca della grande occasione che le farà cambiare vita. Insieme registrano la playlis mentre attraversano il paese, fino a quando una dolorosa scoperta obbliga Marcus ad affrontare la realtà e il suo futuro senza il suono.