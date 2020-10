The Turning - La casa del Male: il trailer italiano dell’horror con Mackenzie Davis

News Cinema

Adattamento del racconto Il giro di vite di Henry James, che aveva ispirato anche The Others, The Turning - La casa del Male è un horror su maligne presenze e oscuri segreti con Mackenzie Davis, in uscita a fine ottobre di cui vi presentiamo il trailer italiano ufficiale.

Le maligne presenze che si concentrano su una casa, meglio se gotica e dall’aspetto minaccioso, pronte a prendersela con ogni nuovo inquilino. Un archetipo della narrativa e da decenni anche del cinema horror, che si ripete anche in The Turning - La casa del Male, un nuovo adattamento del racconto Il giro di vite di Henry James, che in passato ha già ispirato The Others, con Nicole Kidman. Vi presentiamo infatti il trailer italiano ufficiale del film di Floria Sigismondi, italo-canadese nata a Pescara da due cantanti d’opera, partita per il nord America a soli 2 anni, che ha al suo attivo la regia di molti video musicali di grande successo, come The Beautiful People di Marilyn Manson, oltre all’esordio nel cinema con il musicale The Runaways, con Kristen Stewart e Dakota Fanning.

In The Turning dirige Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Barbara Marten e Brooklynn Prince. In una misteriosa e decadente tenuta sulla costa del Maine, una tata viene incaricata di occuparsi della cura di due orfani molto particolari. Molto presto scopre che sia i bambini che la casa nascondono oscuri segreti e le cose potrebbero non essere come sembrano.

Ecco in anteprima il trailer italiano ufficiale di The Turning - La casa del Male