The Turning: il trailer del nuovo horror di Floria Sigismondi tratto da un racconto di Henry James

Un nuovo adattamento di "Il giro di vite": protagonisti sono la Mackenzie Davis di Terminator e il Finn Wolfhard di Stranger Things.

La regista è l'italo-canadese Floria Sigismondi, quella che si è fatta conoscere con videclip che hanno fatto la storia del genere per artisti come Marilyn Manson, David Bowie, Tricky, Björk, Leonard Cohen, Sigur Rós, The Cure, Rihanna e tanti altri, che per il cinema ha diretto The Runaways, e che ha diretto episodi per The Handmaid's Tale e American Gods.

Protagonisti sono Mackenzie Davis, vista in Blade Runner 2049 e Tully, e prossimamente in Terminator - Destino oscuto, e Finn Wolfhard, quello di Stranger Things e It.

Alla base c'è un racconto dell'orrore leggendario: "Il giro di vite" di Henry James, che ha già ispirato un film famosissimo come Suspense, diretto nel 1961 da Jack Clayton, e anche The Others di Alejandro Amenábar. E ora è il turno di The Turning.

In questo film una giovane tata di nome Kate viene assunta per prendersi cura di Flora e Miles, due orfani con turbe psichiche che abitano in una grande e vecchia tenuta nelle campagne del Maine. Presto la ragazza di accorgerà che sia i ragazzi che la casa nascondono oscuri segreti, e che le cose sono in realtà assai diverse da quelle che sembrano.

Questo è il primo trailer di The Turning, che negli Stati Uniti uscirà in sala il 24 gennaio del 2020 distribuito da Universal Pictures. Non c'è ancora una data d'uscita sul territorio italiano.