The True Adventures of Wolfboy: Jaeden Martell ragazzo lupo nel trailer del film

Daniela Catelli di 30 settembre 2020

È uscito il trailer di The True Adventures of Wolfboy, in cui Jaeden Martell è un adolescente con l'aspetto di un lupo. Nel cast anche John Turturro e Chloe Sevigny.

"Questo è un film per ogni ragazzo che si sia sentito emarginato", scrive un critico americano di The True Adventures of Wolfboy, e quale adolescente non si è mai sentito fuori posto, diverso, sbagliato, addirittura un mostro? Parlerà dunque a molti il film con Jaeden Martell che in America esce solo on demand il 30 ottobre e di cui è stato diffuso il trailer.

Diretto da Martin Krejici alla sua opera prima, questo film, che a giudicare dalle immagini sembra davvero originale, tenero e divertente, vede al fianco del protagonista anche due attori famosi come Chloe Sevigny (la madre) e John Turturro nei panni dell'eccentrico proprietario di un circo di freak, o sideshow. Gli altri attori sono Chris Messina, Eve Hewson, Michelle Wilson, Stephan McKinley Henderson e Sophie Giannamore. Questa, invece, la trama: Paul è nato con una malattia conosciuta come ipertricosi congenita, vale a dire una crescita esagerata dei peli sul volto e sul corpo. Non è il primo uomo lupo o uomo cane a soffrirne, come venivano chiamate queste persone esibite nei circhi nell'Ottocento e anche oltre. Per il suo tredicesimo compleanno, a Paul viene data una mappa che gli mostra un posto in cui può trovare risposte sulla sua provenienza e sul suo aspetto. Il ragazzo parte dunque in un viaggio in cui incontra vari personaggi e impara a non nascondersi.

di Daniela Catelli Saggista e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità