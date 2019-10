The Trial of the Chicago 7: Michael Keaton si unisce al cast del dramma firmato Aaron Sorkin

News Cinema

Scritto dall'autore più di dieci anni fa, il film dovrebbe finalmente vedere la luce.

Più di dieci anni fa Aaron Sorkin scrisse questo copione che avrebbe dovuto essere portato sullo schermo da Steven Spielberg. Per motivi vari il regista diede precedenza ad altri progetti e The Trial of the Chicago 7 passò nelle mani di altri filmmaker come Paul Greengrass e Ben Stiller, senza esito.

Gli anni passarono e nel frattempo Sorkin si fece una reputazione di ferro scrivendo le sceneggiature di L'arte di vincere, Steve Jobs e The Social Network (che gli valse l'Oscar), oltre ad aver creato le acclamate serie TV The Newsroom e West Wing. Di cosa parla The Trial of the Chicago 7? Del processo realmente avvenuto nel 1969 nei confronti di sette persone, accusate dal Governo Federale degli USA di aver causato le rivolte di massa al convegno nazionale dei democratici di Chicago del '68.

È lo stesso Aaron Sorkin che si è preso in carico anche la regia del film, dopo aver esordito due anni fa con Molly's Game. Il ricco cast formato da Sacha Baron Coen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, William Hurt, Mark Rylance, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong e Frank Langella si arricchisce ulteriormente con l'ingresso di Michael Keaton. L'attore di Birdman andrà a interpretare l'avvocato progressista Ramsey Clark, una figura chiave per il Movimento dei Diritti Civili dell'epoca.

The Trial of the Chicago 7,prodotto da Paramount Pictures, Cross Creek e DreamWorks Pictures, è in fase di preproduzione e uscirà nei cinema americani il 2 ottobre 2020, una data che lascia aperta una porta per un'eventuale partecipazione nel mese di settembre 2020 al Festival di Venezia e/o di Toronto.