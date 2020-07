News Cinema

The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin sarà su Netflix entro il 2020

Mauro Donzelli di 02 luglio 2020

L’atteso The Trial of the Chicago 7, secondo film da regista del grande sceneggiatore sulle manifestazioni pacifiche sfociate in violenza durante la convention democratica del 1968, è stato acquistato da Netflix per tutto il mondo.

Mauro Donzelli

intervistatore seriale non pentito