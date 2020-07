The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin sarà disponibile su Netflix dal 16 ottobre 2020

News Cinema

Poco prima delle elezioni presidenziali americane sarà disponibile sulla piattaforma di Netflix in tutto il mondo l’atteso dramma politico The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin, pronto a giocarsi le sue carte in vista degli Oscar.

Uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi in prospettiva stagione dei premi, il dramma politico The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin, sarà disponibile sulla piattaforma di Netflix a partire dal 16 ottobre 2020. È uno dei film che il gigante dello streaming ha deciso di non presentare nei grandi festival internazionali della seconda metà dell’anno per arrivare direttamente online a sole tre settimane dalle elezioni presidenziali americane.

The Trial of the Chicago 7 racconta il processo seguito alle manifestazioni, nel corso della convention nazionale democratica del fatidico 1968 a Chicago, partite come pacifiche e poi sfociate in atti di violenza. A salire sul banco degli accusati i principali organizzatori della protesta, Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, con l’imputazione di cospirazione per incitare alla rivolta.

Come è chiaro è un tema particolarmente attuale e delicato in questi mesi di grandi manifestazioni in tutta America dopo l’uccisione di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis, più volte sfociate in episodi di violenza. Netflix ha anche diffuso le prime foto, che trovate più sotto a questo articolo. Nel cast Jeremy Strong, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Yahya Abdul-Mateen, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella e Mark Rylance.

Sorkin è uno dei maggiori sceneggiatori del cinema contemporaneo, vincitore dell’Oscar per The Social Network, mentre ha esordito alla regia con Molly’s Game, protagonista Jessica Chastain.