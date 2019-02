The Trench: in preparazione lo spin-off horror di Aquaman

La Warner Bros. ha ingaggiato gli sceneggiatori Noah Gardner e Aidan Fitzgerald per scrivere la sceneggiatura di The Trench, un horror che vedrà protagoniste le mostruose creature acquatiche che Aquaman incontra in una sequenza del cinecomic diretto da James Wan. L’ambientazione principale sarà dunque il regno in cui vivono gli esseri mostruosi; anche dettagli più specifici della trama non sono stati rivelati, è stato già comunque confermato che nessuno dei personaggi di Aquaman comparirà in questo progetto.

Alla produzione di the Trench non poteva non pensare il “Re Mida” dell’horror contemporaneo, lo stesso James Wan, che lavorerà in coppia con Peter Safran. Il budget di questo spin-off sarà ovviamente inferiore rispetto al cinecomic, più vicino alle dimensioni produttive degli horror dell’universo di The Conjuring, tanto per fare un esempio attinente.

Non si sa ancora chi dirigerà the Trench, né la sua data di posizionamento sul calendario cinematografico americano e mondiale. Intanto Aquaman continua a incassare: il film è arrivato a 1.120 milioni di dollari in tutto il mondo, primo incasso della Warner per quanto riguarda i film di supereroi (scalzato Il cavaliere oscuro: il ritorno, che ha incassato1.084 milioni).