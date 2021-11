The Tragedy of Macbeth: un nuovo teaser trailer del film con Frances McDormand e Denzel Washington

News Cinema

Primo film diretto da Joel Coen senza alcun coinvolgimento del fratello Ethan, è una versione personale, in bianco e nero e formato 4:3, di una delle tragedie più note di William Shakespeare. The Tragedy of Macbeth arriverà su Apple Tv+ il 14 gennaio 2022.

Ha fatto la sua apparizione online un nuovo teaser trailer di un film molto atteso dal pubblico cinefilo di tutto il mondo: The Tragedy of Macbeth, adattamento della tragedia di William Shakespeare firmato da Joel Coen, per la prima volta impegnato nella realizzazione di un film senza il fratello Ethan: il quale, come oramai noto, sembra non voler più proseguire la carriera cinematografica per concentrarsi su altri progetti, come ha rivelato il musicista Carter Burwell, abituale collaboratore dei Coen e autore della colonna sonora anche di questo film.

Prodotto da A24 e IAC Films, The Tragedy of Macbeth è un Apple Original che debutterà in streaming su Apple TV+ il 14 gennaio 2022. Il film vede nei due ruoli principali Frances McDormand e Denzel Washington, per la prima volta su un set assieme, e coinvolti nel cast anche Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling e Brendan Gleeson. La fotografia del film, girato in bianco e nero e in formato 4:3, è di Bruno Delbonnel.

The Tragedy of Macbeth: un nuovo teaser trailer