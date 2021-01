The Tragedy of Macbeth: svelato un segreto del film di Joel Coen senza Ethan

News Cinema

La costumista Mary Zophres, a cui dobbiamo gli abiti di scena del film di Joel Coen The Tragedy of Macbeth, ha fornito un importante dettaglio sul look del film con Frances McDormand e Denzel Washington.

Si intitola The Tragedy of Macbeth il primo film di Joel Coen senza il fratello Ethan e avrà come protagonisti Frances McDormand (nel ruolo di Lady Macbeth) e Denzel Washington (nella parte di Macbeth). Alle informazioni che possediamo fino a ieri, se n'è aggiunta oggi di fondamentale importanza che prontamente condividiamo con voi.

Come ha spiegato la costumista Mary Zophres, l'adattamento del celebre testo shakespeariano, la cui fotografia si deve a Bruno Delbonnel, è stato girato in bianco e nero.

Questa notizia ci rende particolarmente felici, un po’ perché ci ricorda un altro Macbeth in bianco e nero, e cioè quello e diretto e interpretato da Orson Welles e poi perché un'altra opera non a colori dei prodigiosi fratelli rimane a tutt'oggi uno dei loro film migliori e più affascinanti. Parliamo de L'uomo che non c'era, con Billy Bob Thornton, Scarlett Johansson e, ovviamente, Frances McDormand. In quel caso, trattandosi di un noir con tanto di sigarette accese complusivamente, il bianco e nero era perfetto. Nel caso di The Tragedy of Macbeth la scelta ci sembra altrettanto azzeccata, perché vedremo Macbeth e signora in una fase molto più cupa e malinconica della loro esistenza: una maturità che è quasi vecchiaia. Il generale del Re di Scozia e la sua intrigante dolce metà appariranno disillusi e un po’ infelici, in particolare Lady Macbeth, semidistrutta dalla mancanza di figli nonostante i ripetuti tentativi. L'età dei protagonisti renderà la loro sete di potere ancora più inestinguibile e le atmosfere - ha raccontato tempo fa Frances - somiglieranno a quelle di un thriller.

Ancora non sappiamo quando arriverà in sala The Tragedy of Macbeth, che vedrà nel cast anche Brendan Gleeson, Harry Melling, Corey Hawkins e Sean Patrick Thomas.