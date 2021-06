The Toxic Avenger: Kevin Bacon sarà il cattivo nel reboot dell’horror

News Cinema

Kevin Bacon si è unito al cast di The Toxic Avenger, reintepretazione dell'omonimo horror della Troma con protagonista Peter Dinklage. L'attore ha forse rimpiazzato Elijah Wood?

Uno dei film che maggiormente aspettiamo è The Toxic Avenger, remake di un horror trash a basso budget della Troma uscito nel 1984. Oggi apprendiamo che al cast, capitanato da Peter Dinklage, si è unito Kevin Bacon, che interpreterà - annuncia Collider - il cattivo di turno.

Ora, questa notizia, che è confermata anche da imdb (che accanto al nome di Bacon mette il film), contraddice quella di una decina di giorni fa che voleva Elijah Wood nei panni del villain. Sempre su imdb il Frodo della saga del Signore degli Anelli è scomparso dal cast, mentre restano confermati, accanto al protagonista, Jacob Tremblay e Taylour Paige.

The Toxic Avenger non ha ancora una data di uscita. Le riprese cominceranno a breve e la regia è di Macon Blair, anche autore della sceneggiatura. Il film originale, diretto da Lloyd Kaufman, era ambientato nell'immaginaria Tromaville, nel New Jersey, e raccontava la storia di un addetto alle pulizie di una palestra continuamente sbeffeggiato e bullizzato dai clienti. Un giorno il poveretto cadeva in una vasca di rifiuti tossici e si trasformava in una creatura deforme e francamente orribile dotata di superpoteri e chiamata il Vendicatore Tossico.

Non abbiamo informazioni dettagliate su personaggio affidato a Kevin Bacon, che presto si rimetterà al lavoro per la terza stagione di City on a Hill. L'ultima prova cinematografica dell'attore è stata You Should Have Left, horror alla Shining diretto da David Koepp.