The Toxic Avenger: in arrivo il reboot targato Legendary Pictures

La Legendary Pictures ha deciso di affidare a Macon Blair la sceneggiatura e la regia del reboot di The Toxic Avenger, cult-movie del cinema trash realizzato dalla Troma nel 1984. L’esordio alla regia di Blair, la commedia criminale I Don’t Feel at Home in This World Anymore, ha vinto il Gran premio della Giuria al Sundance Film Festival nel 2017. Protagonisti erano Elijah Wood e Melanie Lynksey.

Come attore invece Blair ha partecipato a film quali Green Room, La fortuna di Logan di Steven Soderbergh e il prossimo, notevole dramma American Woman presentato allo scorso Toronto Film Festival. Nel cast di quest’ultimo dramma un’intensa Sienna Miller, Aaron Paul e Christina Hendricks. Speriamo davvero di poterlo vedere in sala negli Stati Uniti e magari anche in Italia.

Il Toxic Avenger originale era ambientato nella cittadina di Tromaville (!), New Jersey, dove un addetto alle pulizie dai modi piuttosto sbrigativi cadeva in un bidone di rifiuti tossici che lo trasformava in un vendicatore deforme, pronto a battersi contro bullismo e ingiustizie. Il successo del film prodotto dal leggendario Lloyd Kaufman ha generato tre sequel, una serie di cartoni animati e un fumetto targato Marvel. Lo stesso Kaufman lavorerà al reboot come produttore esecutivo grazie alla sua Troma Entertainment.