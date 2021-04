The Tomorrow War, l'action sci-fi con Chris Pratt, sarà su Amazon Prime Video

News Cinema

Amazon si è aggiudicata a luglio la distribuzione in streaming di The Tomorrow War, film d'azione e fantascienza con Chris Pratt, nel cast anche J. K. Simmons.

Chris Pratt è il protagonista di The Tomorrow War, un film di fantascienza e azione appena diventato un'esclusiva di Amazon Prime Video, per una pubblicazione in streaming collocata il 2 luglio: la contrattazione con la Paramount si è protratta più del previsto, perché sembrerebbe che la major abbia richiesto 200 milioni di dollari per vendere il lungometraggio ad Amazon. Al termine del processo la vendita si sarebbe assestata sui 125 milioni. Ma di cosa tratta The Tomorrow War, diretto da Chris McKay?

The Tomorrow War, la storia del film con Chris Pratt

The Tomorrow War racconta di una visita dal futuro. Alcuni viaggiatori del tempo giungono infatti nella nostra era dal 2051, per avvisarci che in quel momento una razza aliena ha messo a repentaglio la vita sul pianeta. Per risolvere la situazione ci si propone di "ritornare al futuro" con i soldati e i civili più di talento del presente, per avere qualche chance in più di sopravvivere (evidentemente le persone più affidabili del futuro sono già state eliminate, dobbiamo supporre e vogliamo sperare!).

Anche se la storia si concentra sul padre di famiglia e insegnante di liceo Dan Forester (Pratt), nel gruppo nutrito che parte alla volta del futuro ci sono anche una scienziata interpretata da Yvonne Strahovski, e un padre col quale il protagonista va poco d'accordo ( il grande J. K. Simmons). Nel cast appaiono inoltre i nomi di Mary Lynn Rajskub, Betty Gilpin, Keith Powers e Theo Von.

The Tomorrow War rappresenta l'esordio alla regia di un film dal vero da parte del veterano dell'animazione Chris McKay, già autore di Lego Batman - Il film e del suo sequel Lego Batman 2 in arrivo nel febbraio 2022. La sceneggiatura è invece a cura di Zach Dean.