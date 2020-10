The Terminal: il film da vedere e commentare insieme lunedì 5 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Per un colpo di stato nel suo paese, un uomo rimane bloccato in aeroporto a tempo indeterminato nel film The Terminal di Steven Spielberg con Tom Hanks. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 5 ottobre alle 21.

La visione condivisa di lunedì 5 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una celebre commedia americana del 2004. The Terminal è un film diretto da Steven Spielberg, la terza volta di cinque in cui il regista dirige Tom Hanks. Il film è ispirato alla vera storia di Mehran Nasseri, arrivato nel 1988 all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, dopo essersi visto rifiutare il visto di ingresso dal Regno Unito a seguito del furto del suo passaporto. Nel cast del film, oltre a Hanks, compaiono Stanley Tucci, Diego Luna, Zoe Saldana e Catherine Zeta-Jones. Il film affronta con umorismo e tenerezza il senso di un ruolo sociale nella vita, tra nuove amicizie, romanticismo e cavilli burocratici, con il sogno americano che il protagonista ha sempre a portata di mano ma non riesce a raggiungere.

L'appuntamento per vedere tutti insieme The Terminal e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 5 ottobre alle 21.

The Terminal racconta la storia di Viktor Navorski, un viaggiatore proveniente dalla Cracosia che arriva all'aeroporto John F. Kennedy di New York, per scoprire che il suo passaporto improvvisamente non è più valido. Infatti, a causa della guerra civile nel frattempo scoppiata in patria, Viktor non è più autorizzato né ad entrare negli Usa né a tornare a casa: è tecnicamente apolide. Per questo motivo, dall'ufficio dei visti sequestrano il suo passaporto e il suo biglietto aereo. Senza altra scelta, Viktor si stabilisce nel terminal con i suoi bagagli e una lattina di arachidi, con grande frustrazione da parte di Frank Dixon, capo della sicurezza aeroportuale.

Dixon viene preso in considerazione per una promozione e diventa ossessionato da Viktor, che considera come un problema burocratico.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Django Unchained.