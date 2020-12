The Tender Bar: Ben Affleck protagonista del nuovo film di George Clooney

News Cinema

Dopo The Midnight Sky George Clooney dirige The Tender Bar, dal romanzo Il bar delle grandi speranze, e sceglie Ben Affleck come protagonista del film.

Ben Affleck sarà probabilmente il protagonista del prossimo film da regista di George Clooney, che si intitola The Tender Bar ed è l’adattamento del libro di J.R. Moehringer "The Tender Bar: A Memoir", da noi "Il bar delle grandi speranze". Sceneggiato da William Monahan, che ha vinto l'Oscar per il copione di The Departed, il film è targato Amazon Studios e sarà prodotto, oltre che da Clooney, anche dal suo storico collaboratore Grant Heslov.

The Tender Bar è un romanzo di formazione e segue le vicende dello stesso J.R. Moehringer, che da bambino ascoltava alla radio la voce del padre, un dj di New York che il piccolo non aveva mai conosciuto. Nel momento in cui quella voce così cara smise di farsi sentire, J.R. trovò consolazione e una serie di figure paterne nei frequentatori del bar del quartiere.

George Clooney è reduce dall’esperienza di The Midnight Sky, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 dicembre, e The Tender Bar sarà la sua ottava regia. Quanto a Ben Affleck, che di film ne ha diretti quattro, tornerà a indossarne i panni di Bruce Wayne alias Batman, in The Flash, che vedrà protagonista Ezra Miller. Clooney e Affleck hanno già unito le forze in passato: sono stati entrambi produttori di Argo, che si è aggiudicato la statuetta dorata per il miglior film nel 2013.