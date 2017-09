The Teacher: una clip italiana esclusiva del film di Jan Hrebejk

Dopo la presentazione al prestigioso Festival di Cinema di Karlovy Vary, dove ha ricevuto il premio per la migliore attrice protagonista, arriverà nei cinema italiani il 7 settembre prossimo, distribuito da Satine, The Teacher, il nuovo film del pluripremiato regista Jan Hrebejk con protagonista Zuzana Mauréry.

Ispirato a una storia vera, il film, ambientato nella Bratislava degli anni 80, ancora in pieno regime di socialismo reale, racconta con umorismo grottesco un personaggio paradossale: una nuova insegnante che arriva in una scuola di periferia e che metterà a soqquadro la vita di studenti e genitori.



Vi mostriamo oggi una clip italiana in esclusiva:





Ecco la trama ufficiale del film:

Chi pensa che al di là della Cortina di ferro ci siano stati soltanto grigiore e austerità non ha ancora visto le gonne colorate e le scarpe charleston di Maria Drazdechova. Siamo a Bratislava, nella Cecoslovacchia del 1983 che inizia a sbirciare verso ovest ma che ancora formalmente gravita nella sfera di influenza sovietica. Maria insegna in un liceo e, a vederla, non può che conquistare, col suo aspetto solare e un po' eccentrico e il suo sguardo dolce e rassicurante. Sembrerebbe davvero, a prima vista, l’insegnante migliore che un allievo possa desiderare. Tuttavia, una domanda insolita, posta all’inizio dell’anno scolastico di fronte alla nuova classe, sembra stonare con il suo atteggiamento gentile e accogliente. Perché, al momento di fare l'appello, Maria Drazdechova chiede ad ogni alunno che mestiere fanno i suoi genitori?