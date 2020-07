The Tax Collector: Shia Labeouf bravissimo, minaccioso e un po’ coatto nel trailer del film

News Cinema

Insieme a Bobby Soto, Shia LaBeouf è protagonista del thriller di David Ayer The Tax Collector, di cui è stato appena diffuso il trailer.

David Ayer, che è il regista di End of Watch e Suicide Squad, e lo sceneggiatore di Training Day, è tornato a collaborare con Shia LaBeouf, dopo la vicenda bellica Fury, in The Tax Collector, un film del quale vi avevamo mostrato una foto del protagonista tatuato tempo fa e di cui è uscito fresco fresco il primo trailer. Il genere di appartenenza è il thriller e siamo in una Los Angeles losca e malavitosa nella quale Shia, insieme all'amico e compare David, interpretato da Bobby Soto, è un "esattore di tasse" che lavora per un boss del crimine chiamato Wizard. In altre parole, i due protagonisti della nostra storia riscuotono il pizzo, ma quando il vecchio rivale del loro capo ritorna a Los Angeles dal Messico, ne succedono di brutte più che di belle, e David si trova costretto a proteggere il suo bene più caro: la famiglia.

Ciò che colpisce, delle immagini promozionali, è il talento di LaBeouf, che ha lavorato moltissimo sull'accento e che ha l'aria di un vero duro, naturalmente coatto. Interpretato anche da Cinthya Carmona e George Lopez, The Tax Collector uscirà on demand e in sala, anche se quest'ultima ipotesi sembra altamente improbabile, il 7 agosto.