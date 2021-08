The Survivalist: Jonathan Rhys Meyes in fuga da John Malkovich nel trailer virus movie

News Cinema

The Survivalist racconta un'umanità devastata da una pandemia e della lotta fra un buono e un cattivo, interpretati da Jonathan Rhys-Meyers e John Malkovich. Del film è arrivato il trailer.

John Malkovich e Jonathan Rhys Meyers l'un contro l'altro armati sono i protagonisti di The Survivalist, un film che guarda alla realtà e che quindi, ahinoi, parla di una pandemia. L'umanità non è riuscita a tenerle testa con uno o più vaccini, come stiamo facendo noi, e la storia è ambientata un mondo semidistrutto in cui chi resta è andato alla deriva.

La regia di The Survivalist è di Jon Keeyes, che ha già diretto John Malkovich in un film intitolato Rogue Hostage, e il film è interpretato anche da Ruby Modine, figlia del più celebre Matthew Modine e già fra i protagonisti di Auguri per la tua morte e Ancora auguri per la tua morte. L'uscita in sala e on demand è prevista per il 1 ottobre.

E veniamo alla trama di The Survivalist, di cui è appena stato diffuso il cupo e tesissimo trailer. Abbiamo detto che siamo in uno scenario post apocalittico. Un virus ha notevolmente sfoltito l'umanità e, un anno e mezzo dopo il disastro, un agente dell'FBI deve proteggere l'unica persona al mondo (una donna) immune al virus dal capo di una temibile gang che vuole il suo sangue. Il cattivo, ovviamente, è John Malkovich ed è molto molto minaccioso, come voi stessi noterete. Riuscirà Jonathan Rhys Meyers a tenergli testa?