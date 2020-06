The Sunlit Night: il trailer della commedia con Jenny Slate e Zach Galifianakis vichingo

News Cinema

È tratta da un romanzo la commedia The Sunlit Night, con Zach Galifianakis, Jenny Slate e Gillian Anderson, di cui è appena uscito il trailer.

Sembra una di quelle commedie stralunate e bizzarre che il cinema indipendente americano a volte ci offre, questo The Sunlit Night, non a caso presentato al Sundance Film Festival. Del film, diretto da un regista che ha per noi l'impronunciabile nome di David Wnendt e interpretato da Jenny Slate, Zach Galifianakis, Gillian Anderson, Alex Sharp, David Paymer, Jessica Hecht e Fridtjov Såheim, è appena uscito il trailer.

Questa la storia, tratta da un romanzo di Rebecca Dinerstein Knight:



The Sunlit Night segue la storia di un'aspirante pittrice in difficoltà, Frances, che da New York accetta un incarico alle estreme regioni artiche della Norvegia, sperando di trovare nuovo vigore per il proprio lavoro e di espandere i suoi orizzonti. In un villaggio remoto, tra gli abitanti del luogo, incontra un concittadino, venuto alla ricerca di un vero funerale Vichingo, solo per scoprire che il Capo è solo un tizio di Cincinnati che interpreta un ruolo. Sotto un sole che non tramonta mai, e sottoposta alle esigenti richiesti del suo mentore, Frances deve districarsi tra ambizione, desiderio, obblighi e rischi, per trovare il modo di andare avanti.

In America The Sunlit Night uscirà nei cinema e on demand il prossimo 17 luglio. Jenny Slate è più nota come doppiatrice che come attrice, avendo prestato la sua voce a molti personaggi animati, tra cui Gidget in Pets - Vita da animali. Tra i film in cui è apparsa ricordiamo Venom e Hotel Artemis. Zach Galifianakis ha un po' diradato - putroppo - le sue apparizioni cinematografiche e non si sa se in Italia vedremo mai il film dalla sua spassosa serie Between Two Ferns. Per ora lo vediamo in un suo tipico ruolo sopra le righe nel trailer di The Sunlit Night.