The Suicide Squad, un video di ricapitolazione con personaggi e attori

James Gunn e la Warner vogliono mettere le cose in chiaro: questo video ricapitola i tanti personaggi e interpreti di The Suicide Squad.

Oltre al video dietro le quinte del suo The Suicide Squad, in uscita nel 2021, il regista e sceneggiatore James Gunn ha ideato con la DC e la Warner un'altra chicca per i fan che hanno seguito l'evento DC FanDome, una chicca utile: un video di ricapitolazione con personaggi e rispettivi interpreti di questa sua reinterpretazione di Suicide Squad, non un sequel del film del 2016 firmato invece da David Ayer.

Per chi non voglia farsi travolgere dalle immagini sature e dalla colonna sonora dei Grandson ("Mi hanno chiesto: hai idee per il pezzo? Io: no, ed eccolo qui!"), vi forniamo il riassunto testuale: Margot Robbie (Harley Quinn), Idris Elba (Bloodsport), John Cena (Peacemaker), Joel Kinnaman (Rick Flag), Jai Courtney (ancora Captain Boomerang), Peter Capaldi (The Thinker), Alice Braga (Sol Soria), Pete Davidson (Blackguard), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Michael Rooker (Savant), Nathan Fillion ("TDK"), Storm Reid (Tyla DuBois), Daniela Melchior (Ratcatcher 2), King Shark, Sean Gunn (Weasel in motion capture), Mayling Ng (Mongal) e Viola Davis (ancora Amanda Waller, naturalmente). Speriamo di non averne dimenticato nessuno! Ah, certo: in The Suicide Squad - Missione suicida c'è anche Taika Waititi, molto probabilmente come voce di qualcuno... Leggi anche The Suicide Squad - Missione suicida: un video assaggio in anteprima del nuovo film di James Gunn