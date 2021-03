The Suicide Squad: primo trailer italiano e nuovo poster per il film di James Gunn!

News Cinema

Con l'uscita al cinema in Italia prevista per il 5 agosto 2021, The Suicide Squad di James Gunn si svela per bene nel primo vero trailer.

"Questo è di gran lunga il film più grandioso che abbia mai fatto", diceva James Gunn nel primo video promozionale di The Suicide Squad - Missione Suicida e oggi possiamo averne un assaggio con il primo trailer del film.

Sono parole forti quelle del regista, considerato che Guardiani della Galassia 1 e 2 non è che fossero proprio dei filmetti modesti. Il passaggio dalla Marvel alla DC Comics deve avergli ulteriormente scatenato la creatività. Ricordiamo che se la Disney non lo avesse licenziato (per poi riassumerlo mesi dopo) la Warner Bros non lo avrebbe potuto ingaggiare per dirigere questo titolo DC dandogli sostanzialmente carta bianca.

The Suicide Squad - Missione Suicida non è né un sequel né un reboot del Suicide Squad di David Ayer del 2016 ma "è quello che è", per usare la definizione data dallo stesso Gunn.

I super cattivi Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Rick Flag (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney), Peacemaker (John Cena) e altri pessimi elementi del penitenziario Belle Reve si uniscono alla segreta e ombrosa Task Force X. Questa organizzazione li equipaggia con le armi più esplosive che possiede e li abbandona nella remota isola di Corto Maltese che pullula di temibili nemici dell'umanità.

Nel cast ci sono anche Michael Rooker, Nathan Fillion e Viola Davis. Dovremo inoltre aspettarci di vedere Sylvester Stallone in un piccolo ruolo.

