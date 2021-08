The Suicide Squad parte in testa al box office nel weekend del Green Pass

News Cinema

Ottima partenza per The Suicide Squad - Missione Suicida, lo scatenato cinecomic di James Gunn, nel weekend che ha visto l'avvio del Green Pass al chiuso. Il box office.

Mentre in America parte con 25 milioni di dollari, risultato commisurato all'epoca della variante Delta della pandemia e degli ingressi distanziati, in Italia The Suicide Squad - Missione Suicida, lo scatenato cinecomic di James Gunn, domina il box office italiano del secondo weekend di agosto - quello dell'entrata in vigore del Green Pass al chiuso - con 851.000 euro di incasso per la precisione in 4 giorni. Un risultato che fa ben sperare per il futuro di un film molto atteso e apprezzato, soprattutto considerando che si parla soprattutto di arene estive e di un periodo di super caldo e vacanza. Evidentemente, e per fortuna, gli italiani dopo l'ubriacatura delle Olimpiadi hanno ancora voglia di buon cinema

Al secondo posto c'è il nono capitolo di una celebre saga di successo, Fast & Furious 9, che porta a casa - solo nelle anteprime precedenti all'uscita del 18 agosto - 317.000 euro.

Scende dalla prima alla terza posizione il film d'avventura con Dwayne Johnson ed Emily Blunt Jungle Cruise, uscito il 28 luglio, che aggiunge al suo bottino 202.000 euro per un totale di 1.256.000 euro.

Quarto si piazza Old, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan, che cede due posizioni rispetto alla settimana scorsa e incassa 81.000 euro per un totale finora di 1 milione e 342.000 euro.

Chiude la classifica dei primi cinque l'horror franco-belga La casa in fondo al lago, diretto a 4 mani da Alexandre Bustillo e Julien Maury, che incassa oltre 67.000 euro.