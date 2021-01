The Suicide Squad - Missione suicida: va visto Suicide Squad prima del sequel?

News Cinema

James Gunn spiega a un fan su Twitter se la visione del Suicide Squad di David Ayer è indispensabile per capire e godersi al meglio il suo The Suicide Squad - Missione suicida.

È previsto in arrivo nell'agosto 2021 The Suicide Squad - Missione suicida di James Gunn, che cerca di rilanciare un franchise del DC Extended Universe secondo molti partito col piede sbagliato nel 2016 con il film di David Ayer: ma sarà necessario vedere il primo Suicide Squad per godersi Missione suicida e soprattutto capirlo? Per un fan magari la risposta è scontata, ma siccome il tempo a disposizione di ciascuno di noi non è mai infinito, uno spettatore meno filologico ha domandato direttamente a James Gunn su Twitter se debba o meno "fare i compiti a casa".



The Suicide Squad - Missione Suicida: Primo Video Ufficiale in Anteprima dal DCFanDome - HD

The Suicide Squad - Missione suicida non richiederà la visione del primo Suicide Squad

"No, non avrai problemi", è la risposta chiara e tonda di Gunn alla domanda del potenziale spettatore. Una risposta che inoltre, rendendo facoltativo il precedente Suicide Squad, conferma inequivocabilmente le intenzioni ufficiose di reboot da parte della Warner Bros, a prescindere dalla riproposizione dell'Harley Quinn di Margot Robbie, elemento comune del cast insieme ad Amanda Waller (Viola Davis), Captain Boomerang (Jai Courtney) e Rick Flag (Joel Kinnaman). Ricordiamo che la trama di The Suicide Squad - Missione suicida vede la squadra di reietti inviata in un'isola latino-americana d'invenzione, Corto Maltese (nome omaggio per un luogo già visto nei fumetti DC), dove un laboratorio chiamato Jotunheim d'epoca nazista, in cui i prigionieri politici erano vittima di crudeli esperimenti, è stato rimesso in funzione... Leggi anche The Suicide Squad - Missione suicida, il cast al completo nella copertina di Empire!