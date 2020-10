The Suicide Squad - Missione suicida, rivelata la storia: "Nessuna regola su sesso e violenza!"

News Cinema

The Suicide Squad - Missione suicida, in uscita nel 2021, ha finalmente una trama: ne hanno discusso lo sceneggiatore e regista James Gunn e il producer del film, Peter Safran, per conto della Warner Bros. Fortunatamente la lavorazione di questo sequel, che di fatto profuma di reboot, non ha risentito dell'impatto con l'emergenza Covid, perché Gunn aveva già dato l'ultimo ciak quando il Coronavirus ha colpito. Andiamo a leggere cosa ci aspetta nella storia di The Suicide Squad. Naturalmente fermatevi qui se non volete spoiler nemmeno sulla vicenda a grandi linee.

The Suicide Squad - Missione suicida, la trama rivelata a grandi linee

In The Suicide Squad - Missione suicida, la squadra verrà inviata in un'immaginaria isola latino-americana, quella Corto Maltese (!!!) già usata nei fumetti DC, dove saranno chiamati a distruggere un laboratorio chiamato Jotunheim: risale all'epoca nazista, e al suo interno i prigionieri politici erano vittima di crudeli esperimenti. Naturalmente Gunn e Safran si sono guardati dal rivelare di più, ma siamo certi che un passaggio dell'intervista a Gunn andrà a genio ai fan: "Per quel che riguarda sesso e violenza, non ci sono regole!"



The Suicide Squad - Missione suicida, il più grande set mai costruito dalla Warner Bros

C'è un altro elemento interessante nell'intervista a regista e produttore di The Suicide Squad - Missione suicida: pare che la lavorazione si sia basata essenzialmente su set fisici ed effetti speciali durante le riprese, con la costruzione apposita di oltre 100 ambienti, un record per la Warner Bros. Un'esperienza che per James Gunn va oltre quello da lui stesso allestito per i due Guardiani della Galassia presso la concorrenza...

Ormai nei miei altri film facevo sempre più bluescreen, mi scoccia un po' passare tre settimane su un set fatto solo di un po' di pietre dipinte di viola. Ma The Suicide Squad è un grosso film con un sacco di effetti speciali sul set. Abbiamo costruito set giganteschi. [Il tecnico degli effetti Dan Sudick] pensa che abbiamo fatto più effetti sul set di questo film che in tutti i film Marvel messi assieme. Ed è vero, perché sfasciamo auto, facciamo saltare in aria un sacco di cose, tonnellate di petardi... potevamo fare quello che volevamo!