The Suicide Squad Missione Suicida in streaming in Home Premiere, i primi minuti gratis su YouTube

Il nuovo The Suicide Squad Missione Suicida è già disponibile in streaming o download in "Home Premiere" sulle principali piattaforme attive in Italia. Su YouTube sono visionabili gratuitamente i primi minuti dello scatenato film di James Gunn.

The Suicide Squad - Missione suicida è già disponibile in streaming o download legali in "Home Premiere", sulle principali piattaforme italiane a noleggio o acquisto: Apple Tv, Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV e Microsoft Film & TV, unicamente a noleggio invece su Sky Primafila e Mediaset Infinity+. Per l'occasione è possibile guardare gratis su YouTube un estratto di sette minuti dal film con cui James Gunn ha rilanciato il frachise DC Comics / Warner Bros.: il lungometraggio in effetti è ancora al cinema, ma ricordiamo che "Home Premiere" indica un noleggio Premium da circa 15 euro (in acquisto il film ne richiede 20), quindi per ora la proposta del film in digitale, in contemporanea con la sala, è da considerarsi complementare e non una sostituzione. Negli States The Suicide Squad - Missione suicida è stato reso disponibile in streaming al Day 1 su HBO Max compreso nell'abbonamento, quindi quella attuale in Italia è una strategia che vi si avvicina, ma ha lasciato fortunatamente un mese di esclusiva alla sala, dove per la cronaca il cinecomic ha incassato finora quasi 2 milioni di euro (nel mondo siamo a quota 162.400.000 dollari). Leggi anche Harley Quinn dopo The Suicide Squad? Margot Robbie: "Sempre pronta"