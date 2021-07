News Cinema

The Suicide Squad, James Gunn: "I film di supereroi sono noiosi"

Domenico Misciagna di 13 luglio 2021 14

James Gunn, regista dell'imminente The Suicide Squad e di Guardians of the Galaxy, pensa che la maggior parte dei film con supereroi attuale sia noiosa, anche se concede qualcosa a chi si sforza...