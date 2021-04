The Suicide Squad: il trailer red band batte il recente record di visualizzazioni di Mortal Kombat

News Cinema

Dopo il grande successo al botteghino USA ottenuto da Godzilla vs. Kong, in casa Warner c'è un altro motivo per festeggiare e guardare con maggiore ottimismo a futuro. The Suicide Squad arriverà nelle sale italiane il prossimo 5 agosto.

Il primo trailer di The Suicide Squad - Missione suicida, quello che vi riproponiamo qui di seguito (e che negli Stati Uniti è stato classificato come "Red band", ovvero come uno di quei trailer dalle immagini particolarmente esplicite che vengono presentati, su YouTube come altrove, con un avviso riguardo i contenuti e alla visione destinana a un "pubblico appropriato" che negli Stati Uniti viene presentato appunto in rosso) ha stabilito un record di visualizzazioni in una singola settimana, facendo registrare un totale di 151,1 milioni di visualizzazioni, battendo così il precedente primato stabilito poche settimane fa da un altro film targato Warner, il nuovo Mortal Kombat, che si era fermato a "sole" 116 milioni di visualizzazioni in una singola settimana.



The Suicide Squad - Missione Suicida: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

I just got word #TheSuicideSquad redband trailer set a new record for most views of a redband trailer in a week, with over 150 million views worldwide. I'm incredibly grateful to all of you for making this happen! THANK YOU! 🤯🙏🤯 pic.twitter.com/3bRFBDcvOV— James Gunn (@JamesGunn) April 2, 2021

In attesa di vedere quali saranno i risultati ai botteghini di The Suicide Squad, di Mortal Kombat e di altri attesi titoli, possiamo sicuramente considerare questi dei segnali incoraggianti, e non solo per la Warner: perché sembra che il prodotto cinematografico sia ancora in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico, e che una larga maggioranza di questo stesso pubblico ama vedere i film che attende con ansia nel luogo loro deputato, ovvero la sala cinematografica, che con sistemi di riproduzione audio e video che non hanno alcun paragone possibile con i migliori strumenti domestici garantiscono ancora un'esperienza difficilmente sostituibile con una fruizione casalinga.