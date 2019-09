The Suicide Squad: ecco la prima foto del cast

News Cinema

James Gunn pubblica uno scatto in cui sorride felice insieme ad alcuni dei suoi attori.

Dopo aver svelato a un fan che gli chiedeva dell’inizio riprese di The Suicide Squad (previsto per lunedì) di aver cominciato a girare con un po’ di anticipo, James Gunn ha postato su Instagram e Twitter una foto che lo ritrae con il cast. L'immagine è accompagnata dal commento: "In giro, questo weekend, con una parte del team di The Suicide Squad. Che gruppo fantastico di persone". Del gruppo fantastico fanno parte, oltre a Gunn, Flula Borg, Daniela Melchior, David Dastmalchian, Jennifer Holland, Nathan Fillion, Sean Gunn e Mayling ng. E’ un’immagine che evoca allegria e tutti sembrano contenti di buttarsi a capofitto in un cinecomic da cui il mondo si aspetta moltissimo e che arriverà in sala il 6 agosto del 2021 con la speranza di battere i 740 milioni incassati globalmente dal primo film.

Come sappiamo, in The Suicide Squad non recitano solo gli attori che vedete nella foto. Ci sono anche Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Capitan Boomerang), che riprenderanno i loro ruoli dal film 2016. A questi si aggiungono i nuovi arrivati ​​Idris Elba (Deadshot), Michael Rooker (King Shark), Peter Capaldi, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi e John Cena, per fare soltanto alcuni nomi.