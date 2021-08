The Suicide Squad da oggi al cinema, ecco come James Gunn ha usato le musiche

News Cinema

The Suicide Squad - Missione suicida arriva oggi nei cinema italiani: scopriamo come il regista James Gunn ha usato le musiche... direttamente sul set, in stile Sergio Leone.

Arriva oggi nelle sale italiane The Suicide Squad - Missione suicida, delirante semi-reboot della serie, scritto e diretto da James Gunn, reduce dai Guardiani della Galassia in casa Disney/Marvel, e come tale autore con una certa dimestichezza nell'uso di musiche e canzoni. In un'intervista con NME, Gunn si è trovato - non sappiamo quanto volontariamente - sulla stessa lunghezza d'onda di Sergio Leone, che si comportava come lui con le musiche di Ennio Morricone. Come spiega nella videointervista, fa in modo che sul set gli attori ascoltino le musiche e le canzoni che saranno montate nel film, per avere un'idea completa dell'effetto che farà la scena. Ecco le sue parole precise.

A volte mandiamo in play delle canzoni per gasare il cast, ma di solito io lavoro così: segnalo le canzoni direttamente nella sceneggiatura e quelle canzoni le riproduciamo sul set mentre giriamo le scene. Quindi quando li vedete che attraversano la pioggia al ritmo di Hey dei Pixies, abbiamo la Hey dei Pixies sparata sul set. E non ci sono sul set solo le canzoni che ho scelto in sceneggiatura, ma con John Murphy, il compositore del film, scriviamo i passaggi musicali più importanti prima ancora di girare. Perciò giriamo il film sulla colonna sonora. Quando vedete la Suicide Squad che avanza sul loro tema musicale, sparato per portarli in trionfo, loro lo sentono proprio sul set mentre camminano.