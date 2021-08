The Suicide Squad, cosa James Gunn ha chiesto e ottenuto dalla Warner Bros.

News Cinema

Per quanto noto come ribelle sopra le righe, il regista e sceneggiatore James Gunn, prima di accettare l'imminente The Suicide Squad - Missione suicida, ha posto alla major Warner Bros due condizioni. E una non era purtroppo creativa.

Dal 5 agosto sarà nelle nostre sale The Suicide Squad - Missione suicida, reboot o reinterpretazione del marchio DC Comics, affidato questa volta a James Gunn, sceneggiatore e regista già autore per i Marvel Studios di Guardiani della Galassia. Per quanto il suo lavoro, il suo modo di porsi senza peli sulla lingua coi fan e le prime reazioni al film contribuiscano a costruire la figura di un outsider di Hollywood, Gunn chiacchierando con Indiewire ha raccontato un dietro le quinte piuttosto serio: è bello sapere che ogni tanto anche le più grandi major sono disposte a venire incontro ai creativi.

Quando ho finito di scrivere The Suicide Squad: Missione Suicida e mi hanno chiesto di dirigerlo, ho detto che l'avrei fatto a due condizioni che a loro non andavano di certo a genio. Una era che fosse vietato ai minori, l'altra che avevo bisogno di girarlo ad Atlanta, in Georgia, perché mio padre stava morendo e viveva a St.Louis, ma loro volevano girare in Inghilterra. Non potevo stare così lontano da mio padre. Quella dell'Inghilterra in realtà era la condizione più pesante, perché negli Stati Uniti è molto più costoso girare, per via di tutte le questioni fiscali. Quelle erano le mie condizioni. Ma hanno detto di sì, sono stati fantastici. Mi hanno proprio lasciato fare.