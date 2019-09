The Sucide Squad: James Gunn svela il cast completo

News Cinema

Il regista del seguito di Suicide Squad elenca 24 nomi ma dice: "Non affezionatevi troppo"

Bando alle ipotesi e alle incertezze: finalmente sappiamo chi ci sarà nel cast di The Suicide Squad (o Suicide Squad 2), sequel di Suicide Squad che invaderà le sale il 6 agosto del 2021. Qualche notizietta in proposito già ve l'avevamo data, facendo i nomi di Idris Elba (Deadshot), Taika Waititi, Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena, Flula Borg, Steve Agee (King Shark), Michael Rooker (King Shark) e Nathan Fillion.

Ebbene, come annuncia James Gunn via twitter, questi signori sono tutti confermati, mentre si aggiungono alla lunga lista Alice Braga, Julio Ruiz, Joaquín Cosio, Sean Gunn, Storm Reid, Juan Diego Botto, Pete Davidson, Tinashe Kajese, Peter Capaldi, Mayling Ng, Jennifer Holland.

E’ da notare che nel post del regista si legge: "Don't get too attached", che significa più o meno: "Non vi affezionate troppo". Cosa vorrà dire? Che dobbiamo mettere in conto qualche sostituzione o defezione? Speriamo proprio di no, speriamo sia una semplice battuta.

Uscito nel 2016 e diretto da David Ayer, Suicide Squad ha incassato 740 milioni di dollari in tutto il mondo e ha fruttato l'Oscar per il miglior trucco e le migliori acconciature ai nostri Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini (insieme a Christopher Nelson).