The Substance: in Italia il body horror con Demi Moore supera il milione di Euro di incasso

Sta attirando in sala un gran numero di spettatori l'horror di Coralie Fargeat The Substance. Il film con Demi Moore piace soprattutto ai Millennials e alle donne: per i temi che tratta e per il messaggio femminista.

Il body horror The Substance sta andando benissimo in Italia, tanto che si avvia alla sua seconda settimana di programmazione dopo aver ufficialmente superato il milione di euro al box office con oltre 140mila spettatori. Come ci informa I Wonder Pictures, che lo distribuisce con Wise PIctures, il film con Demi Moore ha attirato nelle sale un vasto pubblico femminile e ha stregato i Millennials e i Gen Z, scavalcando poi le generazioni e diventando il film più discusso su Letterboxd e TikTok, dove in migliaia hanno creato meme che emulano diverse scene.

Di questo grande risultato è stata naturalmente informata Coralie Fargeat, che all'ultimo Festival di Cannes si è aggiudicata il premio per la migliore sceneggiatura. La regista ha così commentato l'alto gradimento della sua “creatura” registrato nel nostro paese:

Sono molto felice ed emozionata per la calda accoglienza che il pubblico italiano ha riservato a The Substance. È stato incredibile vedere accorrere così tanti di voi al cinema per godere di questa esperienza. Sono anche felice che abbiate potuto apprezzare le straordinarie performance di Demi Moore e Margaret Qualley, che hanno fatto un lavoro davvero fantastico.

The Substance: riconoscimenti, punti di forza e femminismo

The Substance è stato appena candidato a due European Film Awards: per il miglior film e per la migliore sceneggiatura. Stupisce non trovare Demi Moore nella cinquina delle possibili attrici protagoniste, ma in molti sono convinti che per lei arriverà la nomination sia al Golden Globe che all’Oscar, non solo per la sua eccezionale performance ma anche perché la sua storia personale ha qualcosa in comune con ciò che accade al suo personaggio.

A determinare il successo di The Substance è stato ed è sicuramente il passaparola, ma il merito si deve ascrivere soprattutto dei temi che il film affronta, e cioè l'ossessione per la bellezza e la perfezione fisica e l'incapacità di accettare l'invecchiamento del proprio corpo e del proprio viso. In questo senso il linguaggio dell'horror è perfetto e rende The Substance squisitamente pop. Tra gli estimatori del film c’è Guillermo del Toro, che lo ha definito: "preciso, pulsante, divertente, implacabile e capace di passare agilmente dalla tensione, al terrore, alla risata". Il regista messicano è appassionato di horror, e perciò il suo commento non ci meraviglia, e dobbiamo anche ammettere che certe sequenze splatter sono solo per stomaci forti, ma chi è facilmente impressionabile può comunque andare al cinema e coprirsi gli occhi con la mano di tanto in tanto. È da notare, comunque, che in Italia sono andati benissimo, negli ultimi 2 anni, i film con un forte messaggio femminista o che hanno come protagonista una donna che lotta per l'affermazione dei propri diritti e della propria libertà, e quindi Barbie, Povere Creature! e C'è ancora domani.