The Strangers: Prey at Night, ecco il trailer italiano dell'horror

Dopo il successo nel 2008 di The Strangers (di Bryan Bertino, con Liv Tyler e Scott Speedman), che in Italia ha incassato oltre 2.000.000 di euro al botteghino, arriva nelle sale il 31 Maggio distribuito da Notorious Pictures il sequel The Strangers - Prey at night.

Questo è il trailer italiano ufficiale:



The Strangers 2: Prey at Night: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La sceneggiatura è sempre di Bryan Bertino mentre alla regia gli subentra Johannes Roberts (47 Metri). Il cast è composto da Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson e Lewis Pullman.

Stavolta non si tratta di una semplice home invasion ma di un'aggressione che si svolge in spazi più ampi ma non per questo meno angoscianti. Questa la trama del film:

Cindy e suo marito Mike decidono di fare un viaggio in roulotte con i loro due figli adolescenti, la ribelle Kinsey e Luke. Quella che inizia come una comune gita familiare si trasforma presto nel loro peggior incubo all’arrivo in un camping abbandonato. Nel buio della notte, tre psicopatici mascherati, con inspiegabili intenti omicidi, faranno loro visita per spingerli oltre il limite umano.