The Strangers 2 - Prey at Night: è arrivato il primo trailer del film horror

Il film di Bryan Bertino The Strangers, pur mutuando pesantemente l'idea della storia dal francese Them, che lo precedeva di 3 anni, era un efficace home invasion. Ci sono voluti ben 10 anni per dare un sequel all'originale, interpretato da Liv Tyler e Scott Speedman.

The Strangers - Prey at Night, scritto dallo stesso Bertino ma diretto da Johannes Roberts, autore di 47 metri, uscirà nelle sale americane a marzo 2018. A giudicare dal trailer, stavolta non c'è nessun malintenzionato che cerca di entrare nella casa dei protagonisti, ma l'azione è spostata fuori, con tre psicopatici che perseguitano un'innocente famiglia.

Tra gli interpreti, ricordiamo, Christina Hendriks, Bailee Madison, Martin Henderson e Lewis Pullman. E questo è il primo teaser trailer.