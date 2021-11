The Star of Malta: David Zucker torna all'opera con una parodia dei film noir

News Cinema

Il regista e sceneggiatore David Zucker, a cui dobbiamo le favolose commedie L'aereo più pazzo del mondo e Una pallottola spuntata, dirige nuovamente un film, The Star of Malta, in cui si fa beffe del genere noir.

E’ addirittura dal 2008 che David Zucker, regista di commedie capolavoro come L'aereo più pazzo del mondo e Una pallottola spuntata, non fa un film. L'ultimo, An American Carol, è stato una reinterpretazione in chiave buffa di "Canto di Natale" di Charles Dickens. Ebbene, finalmente l'uomo a cui dobbiamo Scary Movie 3 e Scary Movie 4 si rimette all'opera, e stavolta si lancia nella parodia dei film noir con The Star of Malta.

La trama di The Star of Malta

Ambientato negli anni '40, The Star of Malta è basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso David Zucker insieme agli abituali collaboratori Pat Proft (a cui dobbiamo per esempio il copione di Scuola di polizia) e Michael McManus. Il film racconta la storia di un bravo pugile di nome Joe Medina che finisce in prigione per aver causato la morte di un avversario durante un incontro. Scontata la sua pena, Joe lascia il carcere e si mette in cerca del suo amore perduto, Harriet Evans, che si è trasferita a Hollywood. Mentre attraversa il paese, desideroso di trovare la donna che ama, si imbatte in una pietra preziosa che da tempo viene data per persa. La gemma, chiamata Star of Malta ha un potere magico, perché fa in modo che coloro che la possiedono massacrino qualunque persona si trovino a tiro. Con la pietra preziosa in mano, Joe continuerà il suo viaggio, assassinando tutti coloro che incontra. Inutile dire che questa trama è favolosa e che non vediamo l'ora che il film esca per ridere a crepapelle.

Chi è David Zucker

David Zucker è una delle leggende viventi delle commedie parodistiche. La prima parte della sua carriera è stata caratterizzata dal proficuo sodalizio con il fratello Jerry e con l'amico Jim Abrahams. Al cosiddetto trio Zucker/Abrahams/Zucker (ZAZ) dobbiamo Ridere per Ridere (di John Landis), i sopracitati L'aereo più pazzo del mondo e Una pallottola spuntata, e poi Top Secret!, Per favore, ammazzatemi mia moglie, Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura. Da solo David Zucker ha diretto Baseketeball, La figlia del mio capo, i due Scary Movie e An American Carol. Fra tutte queste commedie, la nostra preferita è L'aereo più pazzo del mondo: rivediamoci lo spiritosissimo trailer: