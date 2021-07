The Stairs: il mistero di una scala nel bosco nel suggestivo trailer dell'horror

News Cinema

Dal trailer The Stairs, un nuovo horror americano, sembra quanto meno più originale di analoghi film di genere. Nel cast John Schneider e Kathleen Quinlan.

Chi ci legge sa quanto chi come noi ama il cinema dell'orrore sia alla ricerca di idee e concetti originali in un genere che, anche più di altri, ha antenati e modelli illustri di riferimento. La maggior parte degli horror che escono all'estero, inoltre, non arriva nemmeno sui nostri schermi e quando siamo fortunati dobbiamo ripiegare sullo streaming per vederne alcuni dei più interessanti (le distribuzioni difficilmente scelgono titoli meno mainstream). Vedendo il trailer di The Stairs, diretto da tale Peter "Drago" Tiemann, abbiamo pensato che potrebbe valer la pena di vederlo, se non altro per l'idea centrale, sempre ammesso che sarà possibile.

Interpretato da John Schneider e dalla candidata all'Oscar Kathleen Quinlan, oltre che da Adam Korson, Brent Bailey, Stacey Oristano, Tyra Colar e Josh Crotty, The Stairs uscirà in America come evento il 12 agosto. Questa è la trama:

Nel 1997, un ragazzino è a caccia col nonno (Schneider), quando si imbatte in una misteriosa scala all'interno della foresta. La conseguente scomparsa lascia gli abitanti del luogo confusi sulla sorte dell'imprevedibile duo. Venti anni dopo, un gruppo di escursionisti si incammina per un difficile sentiero che li porta all'interno di una distesa isolata di boschi. Sopraffatti dalla bellezza dell'ambiente, i ragazzi non si accorgono di una presenza sinistra che è in agguato proprio dietro gli alberi. Mentre il terreno montanoso li attira sempre più all'interno, il gruppo si ritrova senza saperlo di fronte ad una maledizione da tempo dimenticata, faccia a faccio con la cosa di cui sono fatti gli incubi.